Польские перевозчики снимут блокаду границы, если украинцы отдадут им половину рейсов

Польские перевозчики согласны снять блокаду с украинской границы, если получат половину рейсов между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Польские водители не хотят простаивать из-за того, что рынок заполонили украинцы, пользующиеся льготами Евросоюза и за счет этого предлагающие более дешевую цену.

По словам собеседника агентства, уже готовится законопроект, которые обеспечит польским перевозчикам требуемый ими объем.

Польские дальнобойщики уже более двух недель блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Очередь на границе составляет несколько десятков километров. Сообщалось, что во время ожидания умерли два украинских водителя.