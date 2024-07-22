Полторы сотни продовольственных магазинов открыли в Подмосковье за полгода

Сто пятьдесят семь продовольственных магазинов открыли в Подмосковье за полгода. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что за указанный период общая площадь таких торговых точек увеличилась почти на 62 тысячи квадратных метров. С открытием новых магазинов в муниципалитетах было создано более 1,1 тысячи рабочих мест.

К примеру, сеть «Пятерочка» открыла 39 новых магазинов, сети «В1-Первый выбор» и «Чижик» ввели 21 магазин, сеть «ВкусВилл» открыла 17 точек, сеть «Магнит» ввела еще 16.