Полторы сотни зарядных станций для электромобилей установят в Подмосковье в 2024 году

Сто пятьдесят пять зарядных станций для электротранспорта установят в Подмосковье в этом году. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В планах — установка 125 «быстрых» зарядных станций мощностью 150 кВт и тридцати «медленных» мощностью 22 кВт.

Карта действующих в регионе зарядных станций доступна на портале АО «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям», а также на «Яндекс Картах».

Чтобы воспользоваться зарядной станцией, нужно скачать специальное мобильное приложение «Plug me». В нем представлены подробная инструкция и контакты техподдержки.

В Подмосковье становится все больше электромобилей. Для сравнения, если в 2019 году их насчитывалось около 140, то в 2023-м — уже более трех тысяч, без учета гибридных автомобилей. В общей сложности на территории региона действует более пятисот зарядных станций.