Полторы тысячи жителей Подмосковья приняли участие в вебинарах по вопросам земли и имущества с начала года

Более полутора тысяч жителей Подмосковья приняли участие в вебинарах по вопросам земли и имущества с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Подобные онлайн-консультации ведомство проводит каждый месяц. За период с января по август было организовано шестнадцать таких вебинаров.

В ходе мероприятий представители ведомства рассказывают о новых государственных и муниципальных услугах, процедурах подачи заявок, требуемых документах.

Чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и открыть раздел «Земля и стройка», далее перейти в подраздел «Имущественные отношения».