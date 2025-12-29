«Получат прибавку». Кому и на сколько повысят пенсии с 1 января?

С 1 января будущего года размер страховых пенсионных выплат для работающих и неработающих пенсионеров увеличится на 7,6%. Об этом сообщил агентству «Прайм» Андрей Гиринский, доцент Экономического факультета РУДН.

Основой для такого повышения стал официальный прогноз по инфляции. Индексации подвергнутся обе ключевые составляющие пенсии: фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (балла). По словам эксперта, цена одного балла поднимется до 156,76 рубля. Благодаря этому средний размер пенсии по стране составит 25 696 рублей.

Пенсионеры по инвалидности также получат прибавку к основной сумме, а индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для них запланирована на 1 февраля.

Что касается социальных пенсий, их традиционно повышают позже страховых — с 1 апреля 2026 года. Планируемый процент индексации — 6,8. Если получаемая сумма окажется ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, будет осуществлена необходимая доплата из бюджета.

Отдельная прибавка ожидает пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.

«С 1 августа работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка, связанная со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Составит она до трех пенсионных баллов», — заключил Гиринский.

Ранее сообщалось о том, что в ГД предложили назначать страховую пенсию с момента возникновения права на нее.