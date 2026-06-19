Восьмиклассники разбудили спящий дом: два школьника из Стерлитамака вытащили людей из огня

Двое учеников полицейского класса из башкирского Стерлитамака стали настоящими героями, когда заметили дым в многоэтажке и не побежали прочь, а бросились спасать спящих соседей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ребята первыми заметили задымление в жилом доме. Вместо паники они мгновенно сработали: один набрал 101, второй побежал стучать в двери. Подростки будили перепуганных жильцов, хватали за руки пожилых и помогали спускаться по лестнице, пока вокруг расползался едкий дым. Особенно рискованным был эпизод с многодетной семьей — школьники вывели мать с тремя детьми буквально за считанные минуты до того, как огонь перекинулся на их этаж.

Пожарные прибыли быстро, но благодаря смекалке парней эвакуация уже почти завершилась. В результате ЧП пострадала только кровля, пять квартир и одна припаркованная машина — люди остались целы. Восьмиклассники, кстати, не просто случайные прохожие: оба отличники, волонтёры и активисты, которые постоянно участвуют в общественной жизни школы.

Ранее женщина перепутала педали и сбила восемь человек на поминках.