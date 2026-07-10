Производство грузовых вагонов в России по итогам первого полугодия обвалилось на 35 процентов, до 19,7 тысячи единиц. По данным ассоциации ОПЖТ, которые приводят « Ведомости », выпуск полувагонов рухнул в полтора раза, платформ — в девять раз, вагонов-хопперов — более чем вдвое. При этом цистерн выпустили на три процента больше, крытых вагонов — на 36 процентов, а изотермических — на 74 процента.

Выпуск вагонов-самосвалов, ранее не производившихся, составил 67 единиц. Инновационного подвижного состава с повышенной нагрузкой на ось произвели 8,1 тысячи — на 30 процентов меньше, чем годом ранее.

Одновременно сократился вывод вагонов из эксплуатации — минус 30 процентов, до 13,77 тысячи. Упали и объемы ремонта: капитальный просел на 22 процента, деповской — на 14 процентов. Сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов объяснил, что в текущих условиях закупка вагонов участникам рынка не нужна: ставки оперирования остаются низкими, заемное финансирование дорогое, а темпы восстановления грузовой базы невысокие, к тому же РЖД продолжает бороться с избыточным парком. Замгендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук при этом отметил, что общий вагонный парк продолжает увеличиваться: за первые пять месяцев он вырос на 4,7 тысячи вагонов, достигнув 1,411 миллиона единиц.