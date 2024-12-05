Пользоваться платформой «Мой экспорт» стало удобнее благодаря интеграции с двумя сотнями банков

Оплата услуг на цифровой платформе «Мой экспорт» стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем 200 банками и кредитными организациями России.

Теперь клиенты платформы могут получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора финансовой организации информация об оплате автоматически поступит в личный кабинет пользователя в системе банка. Статус платежа мгновенно отобразится в личном кабинете пользователя на платформе.

Платежный сервис платформы позволит оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Также использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций.

В соответствии с законодательством РФ, все кредитные организации, зарегистрированные на территории России, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой «Мой экспорт» и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.