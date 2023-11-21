Помощник президента по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с рублем

Рубль еще может укрепить свои позиции, но надеяться на кардинальные изменения в курсе отечественной валюты не приходится. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, его слова передает издание «Московский комсомолец» .

Он отметил, что валюта укрепляется, и возможно, еще немного укрепит свои позиции. В то же время, он предупредил, что кардинальных изменений в курсе рубля ждать не стоит.

Орешкин также объяснил коррекцию валюты в сравнении с показателями 2022-го года. По его словам, восстановление спроса привело к росту спроса на импортную продукцию, что повлияло на позиции валюты. Он также заявил, что рублю помогли цены на нефть и газ, которые в текущем году оказались ниже, чем в прошлом.

Орешкин также отметил, что росту валюты способствовало окончание периода с временным оттоком капиталов.