Помощник президента РФ Орешкин: пик ослабления рубля уже миновал

Теперь рубль начнет восстанавливать свои позиции, поскольку Россия снизила импорт и стала наращивать собственные поставки за рубеж.

Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума порассуждал о позиции рубля среди мировых валют. По его мнению, он прекратит свое падение и понемножку начнет отвоевывать утраченные позиции.

«Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Рост экспорта будет происходить из-за подорожания нефти. Вдобавок, Центробанком приняты решения, которые будут уменьшать отток капиталов из России, и оказывать сдерживающее влияние на кредитование. Поэтому экономическая обстановка складывается очень благоприятная для рубля, что должно оказать положительное влияние на его стоимость.