Популярный в России элитный деликатес оказался подделкой из соседней страны

Российский рынок черной икры захватывает продукция из Китая, которую выдают за отечественный деликатес. По данным президента Союза осетроводов Александра Новикова, почти треть икры, продаваемой под видом российской, на самом деле импортируется из КНР. Об этом узнала редакция URA.RU .

Росстат фиксирует устойчивый рост производства черной икры в России: в 2025 году выпуск составил 69,4 тонны, что на 9% больше, чем годом ранее. Однако потребление за первое полугодие 2026 года упало на 20%. Новиков объясняет этот парадокс просто: статистика учитывает объемы поступившей в продажу продукции, но не ее происхождение. В прошлом году из Китая ввезли 21 тонну икры, и вся она была реализована как отечественная.

Китайские производители имеют колоссальное преимущество в цене. На юге КНР, где вода круглый год держится на комфортных для осетровых 23-24 градусах, рыба растет быстрее. Корма обходятся в разы дешевле: вместо дорогой рыбной муки высокого качества используются мясокостная и перьевая мука, а также рапсовое масло из генномодифицированного сырья. В России такая практика запрещена. Более того, китайцы иногда применяют так называемый помойный жир — очищенные остатки после приготовления блюд. Труд также дешевле: рыбу выращивают в открытых садках целые семьи, а крупные монополисты вроде Kaluga Queen скупают созревшую рыбу и отправляют на экспорт.

Весь этот объем попадает в Россию, где его расфасовывают мелкими партиями, наклеивают этикетки российских производителей и продают как деликатес местного производства. Новиков призывает отнять от официальной статистики 20 тонн китайской икры, чтобы увидеть реальную картину.

С осетриной ситуация не лучше. Китайцы экспортируют рыбу по цене около 300-320 рублей за килограмм, тогда как в России осетр стоит почти как форель, но выращивать его сложнее и дороже. Российские осетроводы столкнулись с двойным давлением: растущие корма, инфляция и дорогие кредиты плюс демпинговый импорт. Многие хозяйства уже переориентировались на форель и чувствуют себя увереннее. Экспорт российской икры в Европу фактически прекращен еще с советских времен из-за несоответствия ветеринарных стандартов, а после начала СВО этот вопрос окончательно ушел на второй план. Сегодня за рубеж уходит не более полутора тонн в год.