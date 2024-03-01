Порядка 17 миллионов цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта

С начала этого года на территории Подмосковья вырастили уже более семнадцати миллионов цветов, что на 2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что больше всего в регионе выращивается тюльпанов, роз, пионов и хризантем. На территории Московской области работает 3 крупных высокотехнологичных хозяйства, которые разводят более 50 сортов роз как импортной, так и отечественной селекции.

Порядка двадцати хозяйств Московской области, общей площадью более пятидесяти гектаров, выращивают цветы как на срез, так и для использования в домашнем интерьере и садовом ландшафте.

Примечательно, что процессе выращивания применяются технологии автополива, светодиодной досветки, собственного маточного материала и микроклонирования, что позволяет ежегодно увеличивать объемы и радовать покупателей новыми сортами.