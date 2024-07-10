Порядка 350 млн рублей выдал фонд микрофинансирования бизнесу Подмосковья в этом году

С начала этого года предпринимателям Подмосковья выдано в общей сложности более 350 млн рублей по программам льготного кредитования Московского областного фонда микрофинансирования. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» — 66,3 млн рублей.

Так, одним из получателей поддержки по программе «Социальный бизнес» стал индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». В рамках программы был выдан льготный заем размером 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.

Также одним из получателей льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа составил 5 млн рублей по ставке 12% годовых. Средства займа направлены на приобретение земельного участка, что позволило организовать собственную производственную базу и складские помещения.