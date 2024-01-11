Порядка 50 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье в прошлом году

По итогам прошлого года в Подмосковье было выдано порядка пятидесяти тысяч градостроительных планов земельных участков. Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

Примерно семнадцать тысяч таких документов было выдано под нежилые постройки, где в будущем появятся рабочие места для жителей области. На участки земли под ИЖС выдали почти тридцать тысяч градпланов.

Число выданных градостроительных планов в 2023-м выросло на десять тысяч по сравнению с 2022 годом.