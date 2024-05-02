Порядка пятисот тонн различных видов пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье

В Подмосковье расположено более ста производителей хлебопекарной продукции, которые в этом году перед Пасхой планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.