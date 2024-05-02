Порядка пятисот тонн различных видов пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье расположено более ста производителей хлебопекарной продукции, которые в этом году перед Пасхой планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Выпечка уже поступает на прилавки точек реализации. На территории нашего региона работает более 6 тысяч продовольственных сетевых объектов торговли, где можно будет приобрести куличи различные по форме, цене и оформлению», — отметил заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Примечательно, что наибольшее количестве точек продажи освещенных куличей расположено в следующих городских округах: 20 — в Серпухове, 12 — в Истре, 11 — в Красногорске, а также 4 — в Чехове. При этом обычный кулич весом 400-500 граммов в сетевом магазине обойдется в среднем 280 рублей.