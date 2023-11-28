Посетители выставки «Россия» могут попробовать продукцию подмосковного производства «ГрибникОФ»

Продукцию, созданную на основе настоящих даров леса, произведенную предприятием из Московской области, можно найти в 48 павильоне ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что продукция семейного предприятия нашла своих постоянных покупателей по всей России. Предприятие работает напрямую с заготовителями, и использует сырье только нового урожая.

На выставке-форуме «Россия» Подмосковье также представит разного рода ягоды: землянику и клубнику, морошку и клюкву, бруснику и жимолость, малину и чернику, облепиху и ежевику в сушеном и вяленом виде, а еще в виде разнообразных соусов и варенья.

Олег Федоров, основатель «ГрибникОФ», уже более 10 лет занимается производством натуральной продукции из даров леса по традиционным русским рецептам. При этом производитель ежегодно принимает участие в международных выставках и гастрономических фестивалях.