Последние два склада достроили на территории индустриального парка «Горки-1»

Индивидуальный предприниматель получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух складов в составе индустриального парка «Горки-1» в Ленинском городском округе.

В Минжилполитики Подмосковья подчеркнули, что техническим заказчиком и генеральным проектировщиком данного проекта выступало ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», при этом размер инвестиций составил порядка ста двадцати миллионов рублей. А общая площадь всех десяти зданий составляет более тринадцати тысяч квадратных метров.

Два новых склада также предназначены для хранения непродовольственных товаров крупнейших маркетплейсов. В помещениях уже проведено необходимое техническое и инженерное оснащение, так будущие арендаторы смогут сразу же грамотно организовать технологические процессы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уже тридцать два участка выделили фермерам региона в этом году.