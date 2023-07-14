Губернатор Подмосковья: свыше тысячи гектаров земли выделили фермерам региона в этом году

В этом году подмосковным фермерам выделили уже свыше тысячи гектаров земли — тридцать два участка, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По программе «Подмосковные 10 га» земля фермерским хозяйствам предоставляется на безвозмездной основе на срок до шести лет, также можно получить участок в аренду без проведения торгов на период до пяти лет, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что земля является для фермеров главным ресурсом, позволяющим начать свое дело или продолжать развиваться. За шестилетний срок можно успеть наладить хозяйство и получить первые результаты, отметил он.

«Нашу региональную программу «Подмосковные 10 гектаров» сначала опробовали в отдаленных округах, увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию. Теперь получить землю можно в 26 территориях. <…> Помимо «Подмосковных 10 га» у нас есть такая востребованная мера поддержки, как предоставление участков без торгов», — напомнил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что власти Московской области стараются создать максимально благодатную почву для бизнеса. Так, сейчас аграриям в регионе доступно тридцать видов субсидий.

Программа «Подмосковные 10 га» стартовала в 2022 году. В ее рамках фермеры могут получить участки площадью от 10 до 200 гектаров — размер зависит от вида сельскохозяйственной деятельности. Например, землю до 50 гектаров можно получить для пчеловодства, овощеводства или садоводства, до 100 — для растениеводства, а до 200 — для разведения рогатого скота.

Подмосковные фермеры активно пользуются данной программой. Например, аграрий Иван Шубин, который выращивает зерновые и масличные культуры, получил на безвозмездной основе около 60 гектаров. А крестьянскому хозяйству (КФХ) из Орехово-Зуево было выделено два участка общей площадью свыше 58 гектаров.

Предприятие из Воскресенска получило 10 гектаров земли в аренду без торгов для выращивания ячменя, а индивидуальному предпринимателю из Щелково выделили землю для строительства животноводческого комплекса, также два земельных участка в Истре общей площадью 17 гектаров получило крестьянское хозяйство, занимающееся разведением арабских и американских миниатюрных лошадей. Как рассказала глава КФХ, на ферме также планируют начать выращивать декоративные цветы.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Екатериной Макаровой.