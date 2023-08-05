Посольство Китая в США: действия Белого дома вредят мировой экономике и торговле

Администрация Соединенных Штатов готовит указ о сильном ограничении инвестиций американских граждан в китайскую промышленность. Таким образом они хотят ограничить развитие некоторых технологий, особенно касающихся военной сферы.

Посольство КНР в Вашингтоне тут же отреагировало на такой шаг. Представитель этого посольства Лю Пэнъюй считает, что Америка в очередной раз политизирует все, что касается технологий и торговли. Она использует данные сферы в качестве своего оружия.

«Такие действия подрывают международный порядок в экономике и торговле, нарушают глобальные цепочки и вредят интересам всего мира», - подчеркнул он.

Дипломат пообещал, что Китай будет защищать свои интересы.