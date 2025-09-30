Поставки российского газа в Турцию выросли на 26%

Российские поставки природного газа в Турцию продемонстрировали значительный рост в первые семь месяцев 2025 года, сообщил ТАСС, основываясь на данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Общий объем экспорта увеличился на 26% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фактический объем поставок составил около 12,7 млрд куб. м голубого топлива. Основной причиной такого роста стал увеличившийся внутренний спрос на газ в самой Турции.

Транспортировка российского газа осуществляется по проверенным маршрутам. Ключевую роль играют газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Пропускная способность первой магистрали составляет 31,5 млрд куб. м, в год, а вторая — может транспортировать до 16 млрд куб. м в год.

Ранее сообщалось, что Эстония ввела полный запрет на российский сжиженный природный газ (СПГ) с 2026 года.