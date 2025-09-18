Правительство Эстонии официально утвердило полный запрет на импорт и покупку российского сжиженного природного газа, который вступит в силу 1 января 2026 года. Это решение расширяет действующие энергетические санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна представил кабинету министров предложение о продлении и ужесточении действующих ограничений. По текущим правилам, приобретение российского СПГ разрешено при условии его неиспользования в распределительной сети. Новая поправка устраняет эту лазейку, вводя абсолютный запрет.

Власти предоставили участникам рынка более года на адаптацию к новым условиям и реорганизацию бизнес-процессов. Эстония стала одной из первых стран ЕС, полностью отказавшихся от российского трубопроводного газа еще в апреле 2022 года.

Этот шаг опережает общеевропейские планы REPowerEU, предполагающие отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом доля российского СПГ в импорте ЕС за последние годы выросла с 30% до 40%, что делает решение Таллина особенно значимым. В Москве ранее заявляли, что отказ от российских энергоресурсов приведет Запад к зависимости от более дорогих альтернатив.

Ранее экс-президент Грузии заявила, что Запад потерял республику.