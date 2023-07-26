Постпред США при НАТО: альянс изучает дополнительные шаги по вывозу зерна из Украины

НАТО рассматривает «дополнительные шаги» со стороны некоторых членов альянса, чтобы обеспечить вывоз зерна из Украины, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Она рассказала, что альянс планирует выслушать предложения Украины и получить мнение европейских стран, особенно тех, которые находятся в черноморском регионе, смогут ли они что-либо сделать для помощи Украине в вывозе зерна.

Никакой конкретики Смит не привела.

Она лишь похвалила Турцию за стремление продлить черноморскую зерновую инициативу и отметила, что вывоз зерна из Украины «будет оставаться нашим приоритетом».