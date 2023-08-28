Пострадавшие от паводка фермеры Приморья получат компенсацию из федерального бюджета

Сельхозпроизводители Приморского края, потерявшие урожай из-за паводка, получат компенсацию из федерального бюджета, сообщили в правительстве региона.

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц рассказал, что в настоящее время производится оценка ущерба, составляются акты.

В результате наводнения, вызванного сильными дождями, в Приморском крае погибло 35 тысяч гектаров сельхозкультур. Основной ущерб нанесен посевам сои.

Непогода продолжает бушевать в Приморье и по сей день. Очередное штормовое предупреждение синоптики опубликовали на 29-30 августа. Общий ущерб, нанесенный стихией, пока оценивается в 7 млрд рублей.