В Бонне произошло событие, знаменующее конец исторической эпохи: навсегда прекратил свою работу легендарный трактир Schaumburger Hof, служивший гостям без малого три столетия. Как сообщает издание Bild , окружной суд города в январе утвердил процедуру банкротства, поставив точку в многолетней борьбе владельцев за выживание.

Причиной краха одного из старейших гастрономических заведений Германии стал комплекс тяжелейших экономических проблем. Владельцы не сумели преодолеть катастрофические последствия пандемийных ограничений, которые усугубились резким скачком цен на энергоносители и увеличением государственных требований к минимальной оплате труда.

История этой таверны, основанной местным виноделом еще в марте 1755 года, неразрывно переплетена с историей всей страны. Изначально построенная как постоялый двор для бурлаков, тянувших суда по Рейну, она вскоре превратилась в излюбленный салон боннской аристократии и интеллектуалов.

Его стены помнят философа Фридриха Ницше, поэта Генриха Гейне и естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта. Однако главная глава его биографии была написана в 1948 году, когда именно здесь, в уцелевшем от войны зале, Парламентский совет разрабатывал и обсуждал текст будущего Основного закона ФРГ. Таким образом, со смертью трактира ушла в прошлое живая свидетельница рождения современной немецкой государственности.

