«Поводов хватает»: экономист прогнозирует подорожание презервативов

Из-за падения рубля и роста цен на каучук в скором времени могут подорожать товары, производимые из этого сырья, уверяют специалисты. Насколько вероятен такой исход в случае с контрацептивами, рассказал доцент кафедры математической экономики Экономического факультета ГАУГН Иван Неволин.

Изначально к выводу о подорожании пришел эксперт, оценивая ситуацию на рынке автомобильных шин, сообщает «Российская газета». Позже Минпромторг опроверг информацию, заверив граждан, что в данном сегменте резких скачков стоимости не ожидается. Однако в менее приоритетной для государства отрасли все может быть иначе. Презервативы могут подорожать.

«В этом случае достаточно тех факторов, которые влияют на цену помимо государства. Поводов для подорожания контрацептивов хватает — как минимум, это общий уровень инфляции», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Неволин считает, что стоимость контрацептивов в скором времени будет расти, но причиной этому станет не каучук. Есть много факторов, влияние которых на конечную цену зависит в том числе от состояния нацвалюты.

«Высокую роль играет бренд. В потребительских товарах сырье не всегда играет решающую роль. Надбавки за интеллектуальные права, за маркетинг и дистрибуцию (оцениваются в долларах. — Прим. ред.) могут быть более значимыми в ценообразовании», — подчеркнул эксперт.

Ранее специалист предупредила, что подорожание шаурмы может спровоцировать новую волну отравлений в России.