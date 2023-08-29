Подорожание шаурмы может спровоцировать новую волну отравлений в России

Производители шаурмы заявили, что с сентября планируют повысить цены на свои блюда в среднем на 10-15%. Такое решение они приняли из-за подорожания одного из основных ингредиентов — курицы, пишут «Известия».

Как рассказала собственник консалтингового агентства ReCo для ресторанного бизнеса Елена Кузнецова, поднять стоимость шаурмы смогут только популярные точки продаж, остальные вынуждены будут бороться за клиентов и пытаться сохранить приемлемый ценник. При этом делать это будут зачастую в ущерб качеству.

«Сохранить стоимость шаурмы попытаются за счет оптимизации расходов. Могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, перейти на многоразовые полотенца, реже менять перчатки и, что самое опасное для потребителя, — сократить списания продуктов», — пояснила Кузнецова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, не исключено, что производители станут удлинять сроки годности заготовок. Например, будут использовать нарезки овощей и соусы на следующие сутки.

«При нарушении условий хранения и сроков годности в пищевых продуктах начинается активный рост микрофлоры, что может привести к возникновению пищевых отравлений, а заготовки в течение дня стоят в доступе у повара при комнатной температуре», — добавила эксперт.

Также, уточнила Кузнецова, не исключено, что производители постараются удержать ценник на прежнем уровне другим способом. Будут искать более бюджетные аналоги продуктов, например, майонеза. Качество готового блюда в этом случае всегда страдает.

«Но есть и другие, более безопасные способы сделать свою продукцию доступной. Шаурмисты могут оставить прежнюю стоимость товара, но уменьшить ее вес на 20-30 граммов — почти незаметно для потребителя. Могут изменить наполнение шаурмы, сократить вес дорогих ингредиентов и увеличить присутствие более дешевых: меньше курицы, но больше капусты», — подытожила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, что более 40 человек отравились шаурмой в Москве.