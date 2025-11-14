«Повышение престижа белого халата». Коммунисты предлагают повысить зарплаты врачам в три раза

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовили законодательное предложение, устанавливающее минимальный размер оплаты труда для медицинских работников на уровне не менее трёх региональных МРОТ. Соответствующий проект поправок в статью 350 Трудового кодекса РФ находится в распоряжении РИА Новости .

Целью данной инициативы, как указано в документе, является закрепление справедливого уровня доходов сотрудников здравоохранения. По мнению авторов законопроекта, это поможет повысить престиж медицинских профессий и восстановить социальную справедливость.

Комментируя предложение, Геннадий Зюганов заявил, что в текущей обстановке, учитывая проведение СВО и повышенную нагрузку на медучреждения, партия считает своим долгом обеспечить медикам достойные финансовые условия. Лидер коммунистов отметил, что такая мера необходима для сохранения кадрового потенциала и устойчивого развития отрасли здравоохранения.

