Нарколог предупредил об опасности алкоголя во время авиаперелета

Употребление алкоголя во время авиаперелета может создать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, предупредил нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в разговоре с « Лентой.ру ».

По словам специалиста, спиртное на высоте сначала расширяет сосуды, после чего может вызвать их спазм и учащение сердцебиения. Для людей с гипертонией, аритмией или склонностью к перепадам давления это способно повысить риск тахикардии и гипертонического криза.

Тюрин также отметил, что в салоне самолета из-за пониженного содержания кислорода этанол может быстрее попадать в кровь. Поэтому привычная доза спиртного иногда вызывает более выраженное опьянение, чем на земле.

Еще одним фактором риска врач назвал обезвоживание, которое усиливается после алкоголя. В сочетании с длительным неподвижным положением в кресле оно может увеличить вероятность образования тромбов. Специалист рекомендовал пассажирам воздерживаться от спиртного в полете, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

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