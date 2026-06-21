Депутат объяснил, кто может бесплатно получить землю от государства

По его словам, условия зависят от федеральных норм и региональных программ. Право на землю часто имеют многодетные семьи: все ее члены должны быть гражданами России, а участок обычно передают в общую собственность один раз. В отдельных субъектах также требуется статус нуждающихся в жилье. Если землю предоставить невозможно, регион может предусмотреть денежную выплату.

Отдельные правила действуют для молодых специалистов, работающих в сельской местности. Врачи, педагоги, агрономы, сотрудники культуры и другие востребованные работники могут получить землю под строительство или личное хозяйство в безвозмездное пользование на срок до шести лет. После продолжительной работы в селе участок разрешается оформить в собственность, а при досрочном увольнении его необходимо вернуть.

Без торгов и ожидания землю могут предоставлять Героям России и СССР, полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Региональные льготы также могут распространяться на инвалидов, сирот и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Гаврилов рекомендовал начинать с обращения в администрацию или МФЦ, где разъяснят требования и примут заявление. Он также напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар»: участвовать в них могут граждане России независимо от места проживания. Землю передают на пять лет для строительства, бизнеса или сельского хозяйства, а при выполнении условий ее можно оформить в собственность.

Ранее сообщалось, что «Чернобыль» возглавил рейтинг фильмов о катастрофах.