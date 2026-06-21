Фигурант дела о нападении в ТЦ Краснодара заявил о раскаянии

Молодой человек, задержанный после нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре, признал вину и сообщил следователям, что сожалеет о произошедшем. Видеозапись его допроса опубликовал Следственный комитет России (материал есть у « Газеты.Ru »).

Фигуранту предъявили обвинения в убийстве, а также в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом. По данным ведомства, днем 20 июня он пришел в торговый центр на улице Западный Обход, где расположен МФЦ, и атаковал людей с ножом. Затем он бросил самодельное пиротехническое устройство в детский развлекательный центр.

Следствие установило, что в результате происшествия погибла женщина. Еще пять человек получили ранения, в том числе сотрудник охраны МФЦ, пытавшийся остановить нападавшего.

На допросе обвиняемый заявил, что не действовал по чьему-либо поручению. Он объяснил свои действия личными переживаниями и сообщил о намерении свести счеты с жизнью. По имеющимся данным, у молодого человека диагностировано инфантильное расстройство личности.

Задержать нападавшего помог очевидец, вмешавшийся в происходящее до прибытия силовиков. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что двое мужчин задержаны в Москве за групповое изнасилование беспомощной девушки.