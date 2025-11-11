«Повысит благосостояние пенсионеров». Что предложил Сергей Миронов в обращении к кабмину?

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой об увеличении базовой части страховой пенсии для россиян. Соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости .

В своем обращении глава думской фракции акцентировал внимание на структуре страховой пенсии, которая формируется из двух ключевых элементов: накопленных баллов (индивидуальных коэффициентов) и гарантированной государством фиксированной выплаты. На данный момент ее размер установлен на отметке 8 907 рублей в месяц и подлежит ежегодной корректировке по решению Кабинета министров.

Миронов предложил кардинально пересмотреть этот подход, проиндексировав базовую выплату не на несколько процентов, а сразу в два раза – до 17 815 рублей. Политик убежден, что такой шаг не только окажет существенную материальную поддержку пенсионерам, но и будет способствовать восстановлению доверия граждан к самой пенсионной системе.

Как отметил лидер партии, изначально фиксированная выплата задумывалась как фундаментальная гарантия минимального дохода для граждан преклонного возраста. Однако со временем ее реальная покупательная способность перестала отвечать актуальным запросам и потребностям пожилых людей, что и требует кардинальных мер по ее увеличению.

