В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

Специалисты Роскачества сообщили РИА Новости , на что обращать внимание при выборе арбуза. По их словам, корка качественной ягоды должна быть матовой, с четким контрастным рисунком (для полосатых сортов). Обязателен ярко-желтый «земляной» бок — место соприкосновения с грунтом, которое говорит о естественном созревании. Звук при ударе не должен быть ни глухим, ни слишком звонким — оптимален средний, «гулкий», напоминающий вибрацию. Глухота указывает на перезрелость, излишняя звонкость — на незрелость.

Сухой «хвостик», отметили эксперты, может служить ориентиром, но не абсолютным гарантом: плодоножка способна высохнуть за 3–4 дня даже у зеленого плода при транспортировке. Категорически запрещается покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами — через поврежденную кожуру бактерии мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что гарантирует быстрое размножение микроорганизмов и высокий риск отравления.

Эксперты также посоветовали обращать внимание на страну происхождения: чем короче логистическое плечо, тем вероятнее, что арбуз сорван в состоянии естественной зрелости, а не дозревал в пути. При выборе места покупки стоит проверить наличие документов: декларации о соответствии, личной медицинской книжки продавца и информации о юрлице. Отсутствие этих бумаг — повод насторожиться и отказаться от покупки.

Перед употреблением, добавили в Роскачестве, арбуз лучше вымыть, обсушить и только потом нарезать. Основной объем российских арбузов традиционно поступает из Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей, а также с Кубани, Северного Кавказа, Алтая и Приморья. Летний импорт идет из Узбекистана, Казахстана и Турции, зимой — из Бразилии и Ирана.

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