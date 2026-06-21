В России наступил день летнего солнцестояния

21 июня в Северном полушарии наступил день летнего солнцестояния — самый продолжительный световой день 2026 года. Как ранее сообщили РИА Новости в Московском планетарии — в этот день Солнце достигнет максимальной за год высоты над горизонтом.

В Москве небесное светило окажется в верхней точке своего годового пути в 11:24 по московскому времени. Продолжительность светового дня в столице составит 17 часов 33 минуты.

Ночь на 22 июня, напротив, станет самой короткой в году: темное время суток на широте Москвы займет 6 часов 27 минут.

После летнего солнцестояния световой день начнет постепенно уменьшаться, а ночи — удлиняться. Равная продолжительность дня и ночи ожидается в период осеннего равноденствия 23 сентября. Минимальная длина дня придется на зимнее солнцестояние 21 декабря.

Ранее сообщалось, что приметы 21 июня подскажут погоду на ближайшее время.