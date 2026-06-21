Синоптики спрогнозировали облачность и до +25 градусов в Подмосковье 21 июня

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на воскресенье, 21 июня, для Московской области и Москвы. Согласно данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

В Московской области, как сообщается на сайте ведомства, дневная температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +7 градусов.

В Москве, по прогнозам синоптиков, днем будет от +23 до +25 градусов, а ночью температура снизится до +7 градусов.

Ветер, добавили в Гидрометцентре, ожидается северный и северо-западный, со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе в воскресенье составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что космическая погода 21 июня ударит по здоровью метеозависимых и разрушит артерии.