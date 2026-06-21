Стоматолог рассказал, может ли имплант заменить утраченный зуб

Хирург-имплантолог научной стоматологии «Дантистофф» Николай Гераськов в беседе с РИА Новости рассказал, что имплант, хотя и способен качественно заменить утраченный зуб, биологически повторить его не может. По словам врача, стоматологи стараются до последнего сохранять собственный зуб пациента, поскольку это живая структура.

Гераськов пояснил, что естественный зуб связан с костью и окружающими тканями через периодонт — тонкий связочный аппарат, который работает как природный амортизатор. Благодаря ему зуб пружинит при жевании и передает организму сигналы о давлении. Имплант, уточнил специалист, устроен иначе: он приживается в кости и становится жесткой опорой, но у него нет естественной связки. Он хорошо восстанавливает функцию и эстетику, позволяет нормально жевать и служит долго, однако полностью повторить биологическую систему не способен.

Врач подчеркнул, что имплант также требует регулярного ухода и наблюдения. Вокруг него могут развиваться воспаления, например периимплантит — состояние, при котором воспаляются ткани и постепенно уменьшается объем кости, удерживающей конструкцию.

Ранее сообщалось, что нарушения прикуса влияют на суставы, дыхание и жевание.