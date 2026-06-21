Врач рассказала, в каких случаях нарушения прикуса лечить нужно обязательно

Врач-ортодонт, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что нарушения прикуса требуют внимания не только из-за эстетики. По словам специалиста, они могут влиять на работу зубочелюстной системы, состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), стираемость зубов, качество жевания, дыхание и работу жевательных мышц. В ряде случаев, подчеркнула она, откладывать ортодонтическое лечение нельзя — особенно если проблема сопровождается болью, функциональными нарушениями или мешает дальнейшему стоматологическому восстановлению.

Шевчук отметила, что один из таких случаев — жалобы на сустав (щелчки, болезненность, усталость в челюсти, ограничение открывания рта, головные боли). Здесь важна не только диагностика зубных рядов, но и междисциплинарный подход с участием ортодонта, гнатолога, ортопеда, терапевта или хирурга.

Не стоит откладывать лечение и при выраженной стираемости эмали, связанной с неправильным распределением нагрузки: одни зубы стираются быстрее, появляются сколы, трещины и чувствительность. Без устранения причины перегрузки восстановление зубов в будущем может быть сложнее. Отдельного внимания, по словам врача, требуют нарушения носового дыхания, особенно у детей: привычка дышать ртом, аденоиды и ЛОР-проблемы влияют на формирование челюстей и развитие прикуса. Здесь необходима совместная работа с ЛОР-врачом для стабильного результата.

Еще одна ситуация, при которой нельзя откладывать консультацию, — бруксизм (ночной скрежет зубами, сжатие челюстей, утренняя боль или головные боли после сна). В таких случаях диагностика должна учитывать положение зубов, работу сустава, мышц и характер смыкания. Пациенту может потребоваться совместная работа нескольких специалистов для определения причины и выбора безопасной тактики лечения.

Ранее сообщалось, что дешевое лечение зубов может привести к дорогому восстановлению.