Пожар на складе в Шушарах глобально не повлияет на логистику Wildberries в Подмосковье

Крупный пожар, который произошел на складе компании Wildberries в Шушарах, не окажет глобального влияния на логистику в столице и Подмосковье. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации рассказали, что в связи с возгоранием логистику оперативно перестроили. Если ранее поток замыкался на Санкт-Петербурге, то сейчас товары направляют напрямую в другие города.

«Мы делаем все возможное, чтобы товар в эти города был доставлен в срок. На логистику Москвы и Московской области глобально это не повлияет», – добавили в пресс-службе.

Пожар произошел 13 января. В одиннадцать часов утра возгорание было локализовано на площади семьдесят тысяч квадратных метров. Отмечалось, что ущерб от пожара может составить более десяти миллиардов рублей.