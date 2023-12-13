Правительство Аргентины приступило к «шоковой терапии» по Милею и вдвое девальвировало песо

Первым шагом стала девальвация песо на 50%. Министр экономики Луис Капуто заявил, что курс национальной валюты будет снижен до 800 песо за доллар с 400 песо за доллар.

Следующим шагом анонсировано сокращение госрасходов.

Милей заявил, что в «ближайшие несколько месяцев нам будет хуже, чем было раньше».

Аргентинская экономика находится в жесточайшем кризисе. Национальная валюта ослабляется, инфляция составляет 140%, а на страну давит долг перед Международным валютным фондом в размере $45 млрд. Уже в апреле в МВФ необходимо будет перечислить $10,6 млрд из суммы долга.