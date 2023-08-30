Правительство намерено не допустить колебаний цен на бензин

Кабмин прорабатывает меры, которые должны стабилизировать ситуацию на топливном рынке, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Правительство намерено увеличить нормативы поставок топлива на биржу, чтобы обеспечить рынок предложением.

Новак подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить равномерность потребления.

Также в ближайшее время будет составлен список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Данная мера должна ограничить серый экспорт. По мнению Новака, это оптимальный вариант решения проблемы.