Правительство Подмосковья и Холдинг «Строительный Альянс» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Московской области и Холдинг «Строительный Альянс» (ХСА) на полях на Петербургскоого международного экономического форума-24 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству пятой очереди производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал» на территории индустриального парка «Есипово».

Так, со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Объем инвестиций в строительство и запуск пятой очереди комплекса в формате «Лайт индастриал» оценивается в 2,5 млрд рублей. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить полностью готовые промышленные боксы, со всей необходимой подведенной инфраструктурой — электричеством, водой, интернетом. После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки в индустриальном парке «Есипово» будет создано порядка 500 рабочих мест для жителей городского округа Солнечногорск.