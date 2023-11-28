Правительство РФ рассматривает возможность запрета экспорта зерна

Такие запреты будут вводиться в том случае, если запасы зерновых в стране упадут ниже определенной планки.

Годовое потребление зерна внутри России составляет порядка 80-85 миллионов тонн в год. Поэтому за критическую отметку взято значение 10 миллионов тонн, этого объема даже при пессимистичном раскладе хватит населению России на месяц-полтора. Поэтому специальная рабочая группа, в которую входят представители ряда министерств, будет ежемесячно проверять стратегические остатки зерновых. Если запас будет падать ниже определенной планки, то может быть установлен запрет на вывоз зерна из РФ. Об этом сообщили «Известия».

«Осуществлять мониторинг остатков, и при их снижении до 10 млн тонн направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета», - указали журналисты.

В министерстве сельского хозяйства особо подчеркнули, что в этом году был собран высокий урожай. За счет его, а также прошлогодних остатков, Россия сможет обеспечить свою продовольственную безопасность на должном уровне.