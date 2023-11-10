Правительство РФ утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за их активы

Правительство РФ утвердило правила компенсаций иностранным холдингам за их активы в России. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвержденные правила касаются права зарубежных компаний на организации, отнесенным в России к перечню экономически значимых. Такая компания может быть включена в список по мотивированному предложению профильного органа власти.

В документе указано, что компенсацию могут получить те зарубежные компании, которые обратились к экономически значимой организации. Размер выплаты будет зависеть от доли владения акциями и их рыночной стоимости.

В августе Министерство экономического развития РФ определило требования, согласно которым компания может относиться к экономически значимым в стране. Согласно определению ведомства, к таковым могут отнести хозяйственные общества, имеющие существенное значение для экономической независимости и безопасности государства.

По данным Минэка, к таковым также относятся компании, чей объем выручки составляет более 75 млрд рублей, а стоимость активов оценивается в более 150 млрд рублей. Также в таких холдингах должны работать не менее 4 тысяч сотрудников.