Правительство сняло запрет на экспорт бензина из России
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Кабмин принял решение снять временный запрет на экспорт бензина из России с 17 ноября. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Ограничения на экспорт нефтепродуктов были введены 21 сентября для стабилизации цен на внутреннем рынке.
В заявлении министерства указывается, что за два месяца были накоплены значительные объемы топлива. В настоящее время запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн.
В ведомстве подчеркнули, что зимой спрос на бензин существенно меньше, а НПЗ должны работать с нормальной нагрузкой. В связи с этим вновь допускается экспорт бензина.