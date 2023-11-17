Правительство сняло запрет на экспорт бензина из России

Кабмин принял решение снять временный запрет на экспорт бензина из России с 17 ноября. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Ограничения на экспорт нефтепродуктов были введены 21 сентября для стабилизации цен на внутреннем рынке.

В заявлении министерства указывается, что за два месяца были накоплены значительные объемы топлива. В настоящее время запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн.

В ведомстве подчеркнули, что зимой спрос на бензин существенно меньше, а НПЗ должны работать с нормальной нагрузкой. В связи с этим вновь допускается экспорт бензина.