Правительство утвердило новые меры для стабилизации внутреннего рынка топлива

Пересмотрены параметры топливного демпфера. В правительстве считают, что увеличение его коэффициента с 0,5 до 1,0 даст стимул нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок большее количество продукции.

Россия снимет ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам, но при условии, что не менее 50% топлива производитель оставит на внутреннем рынке.

Для поставщиков, которые занимаются не производством, а перепродажей топлива, поставлена так называемая «заградительная пошлина» в 50 тысяч рублей за тонну.

Кроме того, кабмин обязал нефтяников выставлять на биржевые торги не менее 15% бензина 5-го класса (ранее требование ограничивалось 13%) и не менее 12,5% дизельного топлива (ранее 9,5%).