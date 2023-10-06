Правительство утвердило новые меры для стабилизации внутреннего рынка топлива
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Правительство России приняло новые системные меры для поддержания стабильности внутреннего рынка топлива, сообщили в пресс-службе кабмина.
Пересмотрены параметры топливного демпфера. В правительстве считают, что увеличение его коэффициента с 0,5 до 1,0 даст стимул нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок большее количество продукции.
Россия снимет ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам, но при условии, что не менее 50% топлива производитель оставит на внутреннем рынке.
Для поставщиков, которые занимаются не производством, а перепродажей топлива, поставлена так называемая «заградительная пошлина» в 50 тысяч рублей за тонну.
Кроме того, кабмин обязал нефтяников выставлять на биржевые торги не менее 15% бензина 5-го класса (ранее требование ограничивалось 13%) и не менее 12,5% дизельного топлива (ранее 9,5%).