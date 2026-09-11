Профессор назвал неожиданный признак настоящего друга

Брукс пояснил, что слово «бесполезный» здесь не имеет уничижительного оттенка. Оно описывает человека, чье присутствие не зависит от того, что он может дать. Такая дружба держится на привязанности и удовольствии от совместного времяпрепровождения, а не на взаимной выгоде. Если друг способен помочь по работе, поделиться важной информацией или решить проблему — это хорошо, но счастье также требует людей, с которыми можно провести время не ради практических целей.

Профессор подчеркнул, что полезные друзья полезны во многих вещах, но самое приятное, что можно сказать другу — ты для меня совершенно бесполезен. Он добавил, что настоящая дружба не строится на корысти, а основывается на искренней симпатии. В мире, где все измеряется пользой, такая «бесполезность» становится признаком подлинной близости. Таким образом, настоящий друг — это не тот, кто может быть полезен, а тот, с кем просто хорошо и легко.

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