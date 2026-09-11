Диспетчеры единой линии Мособлводоканала за год приняли 20,4 тыс. звонков. Только за лето поступило 5,3 тыс. обращений, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Номер единой линии: 8 (800) 222-02-05. Звонки принимают в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.

Диспетчеры могут проконсультировать по вопросам подключения к инженерным сетям, регистрации счетчиков воды и другим вопросам водообеспечения и водоотведения. В случае необходимости они могут направить на место дежурную бригаду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.