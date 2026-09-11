Лукашенко потребовал у США вернуть застрявшие $43 млн за удобрения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от США вернуть $43–44 млн, которые застряли в Citibank — это деньги за поставленные калийные удобрения, и Минск не намерен мириться с такой задержкой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия продолжает поставлять в Америку калийные удобрения. По его словам, сейчас высвободилась крупная партия, и судно почти загружено. Речь идет о сумме $43–44 млн, которая, как выразился президент, застряла в Ситибанке. Компания, сотрудничавшая с Минском, перечислила деньги, но они не дошли до адресата. Лукашенко призвал богатую Америку вернуть средства, намекнув, что Белоруссия ждет.

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