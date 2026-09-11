Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко вышла замуж

На кадрах, которые Полина опубликовала в блоге, она предстала в элегантном белом костюме, а жених был одет в белую рубашку с галстуком и в синем костюме. Молодые люди обменялись кольцами, обнялись и поцеловались.

«Я до сих пор не осознала», — призналась девушка.

Полина Куценко родилась 22 февраля 1996 года. Когда ей было пять лет, ее родители расстались. Девушка окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и играет на сцене. В ее фильмографии 18 проектов, а дебют состоялся в 2006 году — она снялась в сериале «Моя прекрасная няня».

Среди других проектов с участием Полины — «Компенсация», «Скорая помощь», «Челночницы». В декабре 2024 года Гоша Куценко рассказывал, что не проводил кастинг для бойфрендов дочери и заверил, что у Полины все складывается естественно. Он отметил, что у дочери было всего два бойфренда: первый и последний.

В 2017 году Полина представила общественности избранника — режиссера Яна Яновского, с которым познакомилась в Щукинском училище. Пара была вместе несколько лет, затем рассталась. Предварительно, мужем Полины стал IT-специалист по имени Вадим.

Ранее сообщалось, что борец Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве.