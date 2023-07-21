Правительство утвердило перечень высокотехнологичной продукции, дающей право на налоговые льготы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором перечислен список продукции, приобретение и использование которой дает право на налоговые льготы.

Всего в перечне более 40 позиций отечественной высокотехнологичной продукции – средства связи, робототехника, станки, турбины и другое.

«При закупке такой продукции компании смогут учитывать расходы по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5», – указывается в сообщении кабмина.

Такая льгота предусмотрена апрельским федеральным законом. Ожидается, что эта мера позволит стимулировать компании, которые заинтересованы в модернизации производства.