Право сохраняется 6 месяцев: какие пособия положены женщинам в декрете в 2023 году

Появление малыша на свет — не только радость для родителей, но еще и огромные траты с их же стороны. В таких условиях не помешает знать все о выплатах, которые положены мамам в декрете.

Эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Яна Васильева перечислила основные пособия. При этом она подчеркнула, что их существует два вида: федеральные и региональные.

«Первое и главное — материнский капитал. Если ребенок первый и родился с 1 января 2020 года, в 2023 году сумма составит 586 946 руб., если второй — 775 628 руб., при условии, что мама не получала маткапитал на первого ребенка, или 188 681 руб., если получала», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также ощутимым подспорьем для семьи станут единовременное пособие по рождению ребенка и ежемесячные выплаты по уходу за ним до 1,5 лет. Первое составляет 22 909 руб., а второе рассчитывается, исходя из доходов родителей.

«Максимальная сумма в 2023 году — 33 281 руб., а минимальная — 8 591 руб. Для работающего родителя оно составляет 40% его среднего заработка. Неработающим же выплачивают фиксированную сумму в минимальном размере», — объяснила эксперт.

Существует и расширенная версия ежемесячного пособия — ее платят до 3 лет. Назначается она по выбору вместо единого пособия только на детей, рожденных до 1 января 2023 года, и при условии, что средний душевой доход семьи составляет не более двух прожиточных минимумов. Сумма — один прожиточный минимум или 15 548 руб., если отец малыша призван на военную службу.

Последний пункт — региональные пособия. Платят ли их в том или ином субъекте и в каком размере, нужно проверять в местных законах о социальной поддержке семей. Сумму пособия также устанавливает сам регион.

Васильева напомнила, что у тех, кто не подавал документы на получение пособия, это право сохраняется 6 месяцев со дня рождения ребенка. Это касается только разовых выплат.

Ранее мы сообщали, что почти три тысячи семей Рязанской области получили единовременную выплату при рождении ребенка.